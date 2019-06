Ölpreise kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig verändert. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,66 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Mittwoch.



Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte bei 51,68 Dollar.

Die Ölpreise stabilisierten sich so nach ihren jüngsten Verlusten. Am Vortag hatten noch Lagerdaten aus den USA stark belastet. Die Vorräte der weltgrößten Volkswirtschaft steigen immer weiter, wie Zahlen vom Mittwoch belegen. Rohstoff-Experten der Commerzbank sprachen vom höchsten Anstieg seit 1990. "Auch wenn diese Zahlen nur für den US-Markt sind, schüren sie Sorgen vor einem Überangebot, zumal zeitnah keine vergleichbaren Daten für den Weltmarkt vorliegen."

In den vergangenen Wochen waren die Rohölpreise stark gefallen. Seit ihrem Jahreshoch vom April ging es um etwa 20 Prozent nach unten. Wichtigster Grund sind Sorgen über die Stabilität der Erdölnachfrage wegen zahlreicher konjunktureller Risiken, darunter der Handelsstreit zwischen den USA und China./jsl/he