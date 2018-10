Ölpreise kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig verändert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77,27 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag.



Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen leicht um 13 Cent auf 67,17 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Ölmarkt. Bereits seit Mitte der vergangenen Woche konnten sich die Ölpreise nach einer längeren Talfahrt stabilisieren. Zuvor hatte unter anderem die Sorge vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China und damit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt die Ölpreise belastet.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Entwicklung der Ölreserven in den USA wieder stärker in den Fokus rücken und für neue Impulse sorgen. Am Abend werden Kennzahlen des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche erwartet. Am Markt wird damit gerechnet, dass die amerikanischen Ölreserven die sechste Woche in Folge gestiegen sind./jkr/fba