Ölpreise kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montagmittag kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 77,75 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Freitag.



Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen um zwei Cent auf 67,57 Dollar.

Damit konnten die Ölpreise ihre frühen Verluste wieder wettmachen. Marktbeoachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Bis zum Morgen hatten Aussagen zur russischen Ölproduktion etwas belastet. Energieminister Alexander Nowak hatte am Wochenende gesagt, dass die Fördermenge des Landes weiter auf dem aktuell hohen Niveau gehalten werde oder auch weiter steigen könnte. Im September war die russische Ölproduktion um etwa 150 000 Barrel pro Tag auf durchschnittlich 11,356 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, und damit auf ein neues Rekordniveau in der Zeit nach dem Ende der Sowjetunion./jkr/bgf/fba