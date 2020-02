Ölpreise halten sich wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag vorerst wenig auf neue Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus reagiert.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 56,51 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Freitag. Allerdings fand von Freitag auf Montag ein Wechsel des marktrelevanten Terminkontrakts beim Handel mit Brent-Öl statt, was - verglichen mit dem ausgelaufenen Kontrakt - einen deutlicheren Preisabschlag zur Folge hat. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg dagegen leicht um 20 Cent auf 51,76 Dollar.

Zu Beginn der Woche reagierten Chinas Finanzmärkte mit Turbulenzen auf die schnelle Verbreitung des Coronavirus und möglichen Folgen der Lungenkrankheit für Chinas Wirtschaft. Erstmals seit den verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahresfest konnten Anleger in China auf die jüngste Entwicklung reagieren. Am Aktienmarkt des Landes kam es zu einem heftigen Kurseinbruch und auch die Landeswährung Yuan stand erheblich unter Druck.

Auf den Rohölmarkt sprangen die Marktturbulenzen zunächst nicht weiter über. Auch unbestätigte Meldungen, wonach Chinas Führung offenbar das Wachstumsziel für das laufende Jahr überprüfen will, konnten keine stärkeren Bewegungen bei den Ölpreisen auslösen. In China sind inzwischen mehr Menschen an der neuen Lungenkrankheit verstorben als während der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Infektionen und Todesfälle steigen weiter.

Unterdessen berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf informierte Personen, dass die chinesische Erdölnachfrage infolge des teilweisen wirtschaftlichen Stillstands wegen des Virus stark gefallen sei. Die Rede ist von einem Nachfragerückgang um etwa zwanzig Prozent. Für den Ölmarkt wäre ein solcher Einbruch außergewöhnlich. Er würde auch Folgen für das Ölkartell Opec bedeuten, das sich seit Jahresbeginn ohnehin mit fallenden Ölpreisen konfrontiert sieht./jkr/bgf/mis