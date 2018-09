Ölpreise halten Vortagsgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre deutlichen Gewinne vom Vortag halten können. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 79,10 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Dienstag.



Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg ebenfalls leicht um 13 Cent auf 69,98 Dollar.

Am Dienstag hatten die Rohölpreise kräftig zugelegt. Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach sich der Ölriese Saudi-Arabien auf einen Brent-Ölpreis von mehr als 80 Dollar einstellt. Der Bericht lässt frühere Bekundungen Saudi-Arabiens fragwürdig erscheinen, Angebotsausfälle auf Seiten Irans wegen neuer Sanktionen der USA auszugleichen. Das bereits rückläufige Ölangebot Irans gilt als eines der größten Angebotsrisiken am Erdölmarkt./bgf/stk