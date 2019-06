Ölpreise gesunken - Konjunktursorgen wegen Handelskonflikt

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag erneut unter Druck geraten.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 61,46 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 22 Cent auf 53,30 Dollar.

Weiterhin belastet der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Ölpreise. Ein schwächeres Weltwirtschaftswachstum könnte auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Seit Mitte Mai sind die Preise für WTI und Brent um jeweils etwa 16 Prozent eingebrochen. Die Sorge wurde durch schwache Konjunkturdaten aus den USA verschärft. Die Stimmung in der US-Industrie war im Mai auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2016 gefallen. Volkswirte hatten hingegen mit einem leichten Anstieg gerechnet. Beobachter verwiesen auch hier auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, der die Stimmung belaste.

Zuletzt gab es scharfe Kritik aus China an die Adresse der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. In den Handelsgesprächen habe Washington mehrere "Rückzieher" gemacht und trage die volle Verantwortung für den Stillstand in den Verhandlungen, hieß es in Staatsmedien am Montag. Die Konjunktursorgen wurden später durch schwache US-Daten verstärkt. Die Stimmung in der US-Industrie war im Mai auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2016 gefallen. Volkswirte hatten hingegen mit einem leichten Anstieg gerechnet. Beobachter verwiesen auch hier auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, der die Stimmung belaste.

Der Ölminister Saudi-Arabiens, Khalid Al-Falih, nannte die jüngsten Preisbewegungen am Ölmarkt "ungerechtfertigt". Er wiederholte außerdem jüngste Äußerungen, wonach die in der "Opec+" zusammengefassten Förderstaaten bereit seien, Maßnahmen zur Stabilisierung der Ölpreise zu ergreifen./jsl/he