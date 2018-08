Ölpreise gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen.



Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 76,48 US-Dollar. Das waren 53 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 75 Cent auf 69,25 Dollar.

Die Rohölbestände in den USA waren in der vergangenen Woche überraschend deutlich gefallen. Sie waren um 2,6 Millionen Barrel auf 405,8 Millionen Barrel gesuken. Analysten hatten nur einen Rückgang um 1,5 Millionen Barrel erwartet. Ein geringeres Angebot an Rohöl sorgt tendenziell für steigende Preise.

Unterdessen sind am Rohölmarkt Sorgen wegen möglicher Angebotsknappheiten zu beobachten, wenn Anfang November Wirtschaftssanktionen der USA gegen Iran in Kraft treten. Ölterminkontrakte zu diesem Zeitpunkt notieren aktuell höher als Kontrakte mit Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt. Eine derartige Konstellation, genannt "Backwardation", ist eher ungewöhnlich und kann auf Knappheitsängste hindeuten./jsl/he