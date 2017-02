Ölpreise gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel gestiegen.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,35 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April kletterte um 30 Cent auf 54,29 Dollar.

Die zuletzt in den USA gestiegene Zahl von Bohrlöchern belastete die Ölpreise nicht. Ansonsten sprachen Händler von einem impulsarmen Handel./jsl/stk