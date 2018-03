Ölpreise gefallen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach dem Höhenflug der vergangenen Tage unter Druck geraten.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 69,00 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 75 Cent auf 64,42 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen. Zudem hatten sich in der Eurozone eine Reihe von wichtigen Konjunkturindikatoren teils deutlich eingetrübt. Eine schwächere konjunkturelle Entwicklung würde sich auch negativ auf die Rohölnachfrage auswirken.

In den vergangenen Tagen hatte unter anderem die Sorge der Anleger vor neuen Sanktionen gegen das Opec-Mitglied Iran die Preise nach oben getrieben. Außerdem stützte die jüngste Entwicklung der US-Ölreserven. Am Vortag wurde bekannt, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend gefallen waren./jsl/he