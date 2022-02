Ölpreise geben wieder deutlich nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die teils deutlichen Preisschwankungen am Rohölmarkt setzen sich am Donnerstag fort. Nach kräftigen Aufschlägen am Vortag gaben die Preise wieder spürbar nach. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,41 US-Dollar. Das waren 1,40 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,42 Dollar auf 92,24 Dollar.

Am Erdölmarkt wirkten zuletzt gegenläufige Kräfte. Preisdruck kam aus dem Iran. Dessen Unterhändler Ali Bagheri Kani hatte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von Fortschritten in den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm gesprochen. Sollte über das von den USA aufgekündigte Abkommen eine Einigung erzielt werden, könnten US-Sanktionen wegfallen, die unter anderem die iranischen Ölexporte betreffen. Die vage Aussicht auf zusätzliches Erdöl dämpft die Preise.

Für Preisauftrieb sorgten dagegen russische Medienberichte über Spannungen im Osten der Ukraine. Hinzu kamen Äußerungen eines ranghohen US-Regierungsbeamten, wonach die Ankündigung Russlands über einen Teilabzug seiner Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine als Falschinformation einzustufen sei. Russland ist einer der größten Ölförderer der Welt. Sollte die Ukraine-Krise eskalieren, befürchten Fachleute Auswirkung auf die Versorgung mit russischem Erdöl./bgf/jha/