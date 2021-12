Ölpreise geben moderat nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel einen Teil ihrer deutlichen Wochengewinne abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,01 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 36 Cent auf 70,58 Dollar.

Trotz der moderaten Abschläge haben die Erdölpreise in dieser Woche deutlich zugelegt. Ausschlaggebend waren positiv aufgenommene Nachrichten zu der neuen Corona-Variante Omikron. Dagegen waren die Rohölpreise nach dem Auftauchen der als besonders ansteckend geltenden Mutante Ende November erheblich unter Druck geraten. Bisher konnte nur etwa die Hälfte dieser Verluste wieder aufgeholt werden./bgf/eas