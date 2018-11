Ölpreise geben leicht nach

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gefallen.



Starke Impulse gab es nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 72,86 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 62,89 Dollar.

Trotz scharfer US-Sanktionen gegen den ölreichen Iran sind die Ölpreise zuletzt nicht nachhaltig gestiegen. Fachleute begründen dies mit zahlreichen und wichtigen Ausnahmen von dem seitens der USA angestrebten Öl-Embargo gegen die islamische Republik. Hinzu kommt, dass Öl-Riesen wie die USA, Russland oder das Ölkartell Opec ihre Förderung zuletzt ausgeweitet haben.

"Für die Ölpreise sind das schlechte Nachrichten, weil sich damit die Versorgungslage am Ölmarkt weiter entspannen dürfte", kommentierten die Rohstoffexperten der Commerzbank. Zudem dürfte die US-Energiebehörde am Abend in ihrem Monatsbericht ihre Prognose für die US-Rohölproduktion nach oben revidieren./jsl/bgf/