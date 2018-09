Ölpreise geben leicht nach

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Preisabschlägen in die neue Handelswoche gestartet.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 77,50 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 13 Cent auf 69,67 Dollar.

Die Lage am Ölmarkt ist nach wie vor durch gegenläufige Einflüsse gekennzeichnet. Preisstützend wirkt die Aussicht auf ein fallendes Angebot des Opec-Landes Iran. Ausschlaggebend sind Wirtschaftssanktionen der USA wegen des iranischen Atomprogramms. Dem steht die Ankündigung großer Förderländer entgegen, wonach der Angebotsausfall Irans ausgeglichen werden soll. In erster Linie zählt der Markt hier auf Saudi-Arabien und Russland./bgf/zb