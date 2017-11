Ölpreise geben leicht nach

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitagmorgen in einem ruhigen Umfeld leicht nachgegeben.



Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete im frühen Handel 63,83 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember fiel um sechs Cent auf 57,11 Dollar.

In den vergangenen Wochen haben die Rohölreise dagegen deutlich zugelegt. Europäisches und amerikanisches Erdöl kosten derzeit so viel wie letztmalig Mitte 2015. Experten nennen dafür zwei Hauptgründe: Zum einen wird die Aussicht auf eine Verlängerung der bis Ende März laufenden Fördergrenze des Ölkartells Opec und anderer großer Produzenten genannt. Getrieben werden die Preise zudem durch die Verhaftungswelle in Saudi-Arabien, die Fragen nach der politischen Stabilität des mächtigen Opec-Landes aufgeworfen haben./bgf/stb