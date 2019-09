Ölpreise geben leicht nach

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in den Handel gegangen.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,96 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um vier Cent auf 55,06 Dollar.

Starke Impulse gab es am Ölmarkt zunächst nicht. Leichte Belastung kam von neuen Strafzöllen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die neuen Zölle waren am Sonntag in Kraft getreten, in ihrer Höhe und Struktur aber schon länger bekannt gewesen. Der Handelsdisput hat die Erdölpreise in den vergangenen Wochen unter Druck gesetzt, weil negative Rückwirkungen auf die weltweite Konjunktur und die Rohölnachfrage befürchtet werden./bgf/mis