Ölpreise geben leicht nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag etwas gefallen.



Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,18 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 57,44 Dollar.

Die Ölpreise konnten damit die deutlichen Gewinne vom Freitag nahezu halten. Nach wie vor bleibt die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten ein bestimmender Faktor am Ölmarkt und stützt die Preise. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump dem Opec-Land Iran gedroht.

Der Iran verstößt erneut gegen das Atomabkommen und hat die vereinbarte Grenze zur Urananreicherung überschritten. Am Montagmorgen hatte der Iran die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien über die am Vortag angekündigte Überschreitung des Urananreicherungslimits informiert. "Durch die Vertragsverletzung könnten sich nun auch die Europäer veranlasst sehen, Sanktionen gegen den Iran zu erheben", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank./jkr/jsl/mis