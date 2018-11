Ölpreise geben frühen Gewinne teilweise wieder ab

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag leicht zugelegt.



Im Verlauf des Vormittags gaben die Notierungen einen Teil der frühen Gewinne wieder ab. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,86 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 56,64 Dollar.

Das entscheidende Thema am Ölmarkt bleibt die Frage, wie große Rohölförderer auf das derzeit vorhandene Überangebot reagieren werden. Mit Russland hat sich ein wichtiges Förderland zuletzt zurückhaltend zur Frage von Produktionskürzungen geäußert. Der russische Ölminister Alexander Nowak sagte, dass ein besseres Verständnis der aktuellen Bedingungen am Ölmarkt und ein Ausblick auf die Wintermonate notwendig sei, bevor einem Rückgang der Fördermenge zugestimmt werden könne.

Anfang Dezember trifft sich das Ölkartell Opec in Wien, um über seine Produktion im kommenden Jahr zu beraten. Das größte Förderland Saudi-Arabien spricht sich für eine Kürzung der Tagesproduktion um eine Million Barrel aus./jkr/bgf/jha/