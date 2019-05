Ölpreise geben deutlich nach

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihre jüngste Erholung vorerst abgebrochen und sind am Mittwoch deutlich gefallen.



Händler nannten die Angst vor einer weiteren Eskalation des US-chinesischen Handelsstreits als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 68,75 US-Dollar. Das waren 1,36 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,84 Dollar auf 57,30 Dollar.

Auslöser des Preisrückgangs waren Berichte chinesischer Staatsmedien über die Möglichkeit, Seltene Erden als Druckmittel im Handelsstreit mit den USA einzusetzen. Die Rohstoffe sind unverzichtbar für die Herstellung vieler elektronischer Güter. China besitzt ein hohes Vorkommen und ist Quasi-Monopolist in der Produktion.

Riskantere Anlagen wie Erdöl wurden in diesem unsicheren Umfeld gemieden. Eine weitere Eskalation des Handelskonflikts könnte die globale Konjunktur zusätzlich schwächen und die weltweite Rohölnachfrage belasten. Derartige Sorgen überwiegend derzeit die Auswirkungen des knappen Angebots durch das Ölkartell Opec./bgf/he