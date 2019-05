Ölpreise geben nach Rohöllagerdaten deutlich nach

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag unter Druck geraten.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 67,50 US-Dollar. Das waren 1,92 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1,02 Dollar auf 57,78 Dollar.

Die Rohölbestände der USA waren in der vergangenen Woche weniger als erwartet gefallen. Die Vorräte sanken laut Energieministerium um 0,3 Millionen auf 476,5 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 1,4 Millionen Barrel gerechnet.

Zuletzt hatte der Handelsstreit zwischen Washington und Peking auf den Ölpreisen gelastet. China hatte eine Verknappung von Seltenen Erden ins Spiel gebracht. Experten warnten, dass Lieferengpässe auch starke Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hätten. Ein Abschwächung der Weltkonjunktur würde auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen./jsl/he