Ölpreise geben Gewinne wieder ab

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben und sind deutlich gesunken.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 55,81 US-Dollar. Das waren 95 Cent weniger als zum Handelsschluss am Freitag, den 30. Dezember. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 99 Cent auf 52,73 Dollar. Zuvor war der WTI-Preis zwischenzeitlich erstmals seit anderthalb Jahren über 55 US-Dollar gestiegen.

Der zum Jahresbeginn noch dünne Handel führe zu deutlichen Kursausschlägen, sagten Händler. Nachdem wichtige Rohstoffbörsen am Montag wegen des Jahreswechsels noch geschlossen waren, beginnt das Handelsjahr am Ölmarkt etwas verspätet.

Das Ölkartell Opec hatte gemeinsam mit anderen Förderländern zu Beginn des Jahres eine Produktionskürzung angekündigt, die auf sechs Monate begrenzt ist. Zu den Staaten, die sich auf eine Förderkürzung verständigt hatten, zählt auch Russland. Mit Blick auf jüngste Daten von dort zeigten sich Experten der Commerzbank aber skeptisch. "Der Glaube an eine Produktionskürzung wird momentan einer harten Probe unterzogen", hieß es. So habe Russland noch im Dezember die Rekordmenge von 11,21 Millionen Barrel produziert./tos/he