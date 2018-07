Ölpreise geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gesunken.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Mittag 73,81 US-Dollar und damit 62 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 26 Cent auf 70,07 Dollar.

Im Verlauf der Woche hatte die Sorge vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China die Ölpreise noch zeitweise stark belastet. Nach der jüngsten Zuspitzung wurden zwischen den USA und China aber wieder versöhnlichere Töne angestimmt. Vertreter beider Staaten haben zuletzt Gesprächsbereitschaft signalisiert. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte am Donnerstagabend, dass er und weitere Vertreter der US-Administration für Verhandlungen bereitstehen. Ähnliche Äußerungen gab es auch aus dem Handelsministerium in Peking.

Kurz vor dem Wochenende wird die Fördermenge in den USA wieder stärker in den Fokus der Anleger am Ölmarkt rücken. Am Abend stehen Daten der Ausrüsterfirma Baker Hughes zur Entwicklung der aktiven Bohrlöcher auf dem Programm, die am Markt stark beachtet werden./tos/jsl/fba