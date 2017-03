Ölpreise geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihre Erholung der vergangenen Tage am Freitag vorerst gestoppt.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete gegen Mittag 52,78 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai fiel um 30 Cent auf 50,05 Dollar.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Vorabend mit einem deutlichen Anstieg auf Hinweise für eine Verlängerung der Förderkürzung durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) reagiert hatten. Demnach soll sich das Opec-Land Kuwait für eine Verlängerung der Produktionskürzung ausgesprochen haben. Auch der Präsident von Venezuela, Nicolas Maduro, unterstützt eine Verlängerung.

Seit Januar haben Opec-Staaten und andere Förderländer nach einem gemeinsamen Beschluss ihre Ölproduktion gesenkt. Die Ende 2016 beschlossene Kürzung hat noch eine Laufzeit bis zum Juni./jkr/jsl