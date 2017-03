Ölpreise geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem erneuten Anstieg der US-Ölreserven gesunken.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,13 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 53,55 Dollar.

Ein erneuter Anstieg der US-Ölreserven habe die Ölpreise belastet, hieß es von Marktbeobachtern. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl in den USA laut Regierungsdaten vom Vortag um 1,5 Millionen auf 520,2 Millionen Barrel gestiegen. Dies war der achte Anstieg der amerikanischen Ölvorräte in Folge./jkr/fbr