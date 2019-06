Ölpreise geben nach

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gefallen.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,10 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 32 Cent auf 59,11 Dollar.

Nach einem Anstieg am Mittwoch waren die Rohölpreise am Donnerstag bereits gefallen. Die Mitglieder des Ölkartells Opec und die mit ihm kooperierenden Staaten beraten kommende Woche in Wien, ob sie das Produktionsniveau weiter kürzen oder die aktuelle Begrenzung nur verlängern. Analysten gehen auch im zweiten Halbjahr 2019 von Produktionslimits aus./elm/mis