Ölpreise fallen wieder

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die jüngst angezogenen Ölpreise sind am Freitagmorgen wieder gesunken.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 52,73 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 31 Cent auf 46,92 Dollar.

Überschwemmungen durch den Tropensturm "Harvey" hatten zum Ausfall von Raffinerien in den USA geführt und die Preise stärker schwanken lassen./das/stb