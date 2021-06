Ölpreise fallen weiter

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag die Verluste vom Vortag etwas ausgeweitet.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 72,56 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 39 Cent auf 70,65 Dollar.

Seit dem frühen Handel haben sich die Ölpreise in der Verlustzone gehalten und sich auf dem niedrigeren Niveau nicht viel bewegt. Damit wurden die zum Teil starken Kursbewegungen der vergangenen Handelstage kurz vor dem Wochenende nicht weiter fortgesetzt.

Noch zur Wochenmitte hatten die Erdölpreise mehrjährige Höchststände erreicht. Seither lastet jedoch ein stärkerer Dollar auf den Preisen. Unterstützung erhält die amerikanische Währung durch Hinweise aus den Reihen der US-Notenbank auf eine perspektivisch weniger lockere Geldpolitik. Da Rohöl international in Dollar gehandelt wird, verteuert ein steigender Dollarkurs den Rohstoff für viele Interessenten und lastet auf deren Nachfrage.

Zusätzliche Belastung kam durch den Themenkomplex iranisches Atomprogramm. Jüngste Äußerungen des iranischen Vizeaußenministers Abbas Araghchi wurden am Markt als Hinweis auf eine nahende Einigung in der Streitfrage gedeutet. An diesem Freitag finden in Iran Präsidentschaftswahlen statt, die auch am Ölmarkt genau beobachtet werden./jkr/jsl/jha/