Ölpreise fallen leicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihren Aufwärtstrend der vergangenen Tage am Donnerstag gestoppt.



Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,27 US-Dollar. Das waren 46 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 64,07 Dollar.

Die Rohölvorräte der Vereinigten Staaten waren laut Daten vom Mittwoch auf den höchsten Stand seit Ende 2017 gestiegen. Dies läuft der Bestrebung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) entgegen, die Produktion zu reduzieren. Der Anstieg der Bestände werde von neuen Projektionen des Internationalen Währungsfonds (IWF) begleitet, die ein schwächelndes Wachstum und zahlreiche Risiken für die Wirtschaft betont hätte, kommentierte Analyst Craig Erlam von der US-amerikanischen Handelsplattform Oanda. Bei seiner Frühjahrstagung in Washington hatte der IWF ein langsameres Wachstum der Weltwirtschaft prognostiziert.

Am Mittwoch waren die Rohölpreise noch auf ein neues Fünfmonatshoch geklettert. Ein Hauptgrund für die Preisaufschläge waren die Krise im ölreichen Libyen. Hinzu kommen Spannungen zwischen den USA und Iran sowie die Wirtschaftskrise im ebenfalls ölreichen Venezuela./elm/jsl/jha/