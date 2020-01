Ölpreise fallen leicht

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gesunken.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 64,70 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 28 Cent auf 58,26 Dollar. Damit erholten sich die Ölpreise von noch deutlicheren Verlusten.

Zum Wochenauftakt hatte noch die Sorge vor Lieferausfällen im Opec-Land Libyen für einen Anstieg der Ölpreise gesorgt, nachdem der Öltransport in dem Bürgerkriegsland unterbrochen worden war. Der Direktor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, verwies in einem Fernsehinterview darauf, dass die Ölpreise kaum auf die angespannte Lage in Libyen reagiert hätten. Der Markt sei weiterhin gut versorgt. Dies erkläre sich vor allem durch der rekordhohe Fördermenge in den USA, sagte Birol am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos dem Fernsehsender Bloomberg./jsl/he