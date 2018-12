Ölpreise fallen deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag deutlich unter Druck geraten.



Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,23 US-Dollar. Das waren 2,02 Dollar weniger als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte (WTI) fiel um 1,67 Dollar auf 46,48 Dollar.

Die Kurserholung am Vortag erwies sich als nicht nachhaltig. Die Risikoaversion sei wieder an die Märkte zurückgekehrt, kommentierten die Rohstoffexperten der Commerzbank. Dies zeigten auch die deutlichen Kursverluste an den Aktienmärkten. Nicht einmal die Beschwichtigungen des saudischen Ölministers Khalid Al-Falih, dass die globalen Bestände bis Ende des ersten Quartals 2019 abgebaut und die Ölproduzenten im April die Kürzungen verlängern werden, hätten den Preisrutsch am Ölmarkt verhindert./jsl/elm/fba