Ölpreise fallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gefallen.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 71,07 US-Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 76 Cent auf 63,14 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer "Verschnaufpause" am Ölmarkt, nachdem die Preise in der ersten Monatshälfte kräftig gestiegen waren. Anleger wollten zunächst abwarten wie sich die Konjunktur weiterhin entwickle.

Die jüngste Entwicklung der Förderanlagen in den USA belastete zudem etwas die Ölpreise. Am Freitag hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der aktiven Bohrlöcher in der vergangenen Woche um zwei auf 833 gestiegen sei. Es war bereits der zweite Anstieg in Folge./jsl/he