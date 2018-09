Ölpreise etwas schwächer nach starken Vortagsgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gefallen.



Sie konnten ihre deutlichen Gewinne vom Vortag damit nahezu halten. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 78,85 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um vier Cent auf 69,81 Dollar.

Am Dienstag hatten die Rohölpreise noch kräftig von einer Kreisemeldung der Nachrichtenagentur Bloomberg profitieren können. Demnach habe sich der Ölriese Saudi-Arabien auf einen Brent-Ölpreis von mehr als 80 Dollar eingestellt. Der Bericht lässt frühere Bekundungen Saudi-Arabiens fragwürdig erscheinen, Angebotsausfälle auf Seiten Irans wegen neuer Sanktionen der USA auszugleichen.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank geht mittlerweile ein tiefer Riss durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec). Iran beschuldige Opec-Kollege Saudi-Arabien, gemeinsam mit Russland die Fördermenge zu erhöhen, um damit dem Iran Marktanteile wegnehmen zu wollen.

Im weiteren Handelsverlauf dürften neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA stärker in den Mittelpunkt rücken. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung auf dem Programm. Analysten rechnen mit einem Rückgang der Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,5 Millionen Barrel. Bereits am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hingegen von einem Anstieg der Reserven um 1,25 Millionen Barrel ausgeht./jkr/jsl/fba