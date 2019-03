Ölpreise etwas gefallen - Gestiegene US-Rohöllagerbestände

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nachgegeben.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 65,56 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 72 Cent auf 55,84 Dollar.

Ein überraschend deutlicher Anstieg der US-Rohöllagerbestände hat die Ölpreise etwas belastet. Die Rohölbestände kletterten laut Energieministerium in der vergangenen Woche um 7,1 Millionen auf 452,9 Millionen Barrel. Analysten hatten lediglich einen Anstieg um 1,4 Millionen Barrel erwartet. Die Verluste bei den Ölpreisen hielten sich jedoch in Grenzen. Schließlich sind die Benzin- und Destillatebestände gesunken./jsl/jha/