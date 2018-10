Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben damit einen Teil der deutlichen Verluste der vergangenen Handelstage wieder wettgemacht.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 84,31 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 33 Cent auf 74,62 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt. Zum Wochenauftakt hatten unter anderem Aussagen aus dem führenden Opec-Land Saudi-Arabien die Sorge vor einem zu niedrigen Angebot auf dem Ölmarkt gedämpft und die Ölpreise gedrückt.

Eine gekappte Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) konnte die Ölpreise am Morgen vorerst nicht unter Druck setzen. Der IWF hatte zum ersten Mal in zwei Jahren die Prognose für das globale Wachstum gesenkt und begründete dies mit Handelskonflikten, einem zuletzt stärkeren Anstieg der Zinsen und mit Spannungen an den Märkten wichtiger Schwellenländer./jkr/jha/