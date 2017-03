Ölpreise erholen sich etwas vom Preissturz der Vortage

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag leicht von den deutlichen Verlusten der beiden vorangegangenen Handelstage erholt.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 52,53 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im April stieg um 35 Cent auf 49,63 Dollar.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung zu deutlichen Verlusten am Mittwoch und Donnerstag, als die Ölpreise insgesamt jeweils um mehr als drei Dollar sanken. Der Absturz folgte auf einen unerwartet kräftigen Anstieg der Ölreserven in den USA, der auf ein hohes Angebot hindeutet.

Seit mittlerweile neun Wochen sind die US-Rohöllagerbestände mehr oder weniger stark gestiegen, laut Energieministerium zuletzt um 8,2 Millionen Barrel auf ein Rekordniveau von 528,4 Millionen Barrel. Außerdem ist die Ölproduktion zuletzt gestiegen und führende US-Ölunternehmen haben deutlich höhere Ausgaben in diesem Jahr angekündigt./tos/stb