Ölpreise erholen sich deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch zu einer deutlichen Erholung angesetzt.



Für Auftrieb sorgten Medienberichte über ein mögliches Medikament gegen das Coronavirus und Spekulationen auf eine weitere Kürzung der Fördermenge der Opec und verbündeter Staaten mit dem Ziel einer Stabilisierung der Ölpreise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 55,98 US-Dollar. Das waren 2,02 Dollar mehr als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,91 Dollar auf 51,52 Dollar.

Am späten Dienstagabend waren die Rohölpreise noch auf Talfahrt und hatten neue Tiefstände seit gut einem Jahr erreicht. Amerikanisches Rohöl hatte abermals weniger als 50 Dollar gekostet. Hintergrund des deutlichen Preisverfalls in den vergangenen Wochen ist die von China ausgehende Corona-Krise.

Am Vormittag änderte sich die Lage am Ölmarkt. Medienberichte, wonach chinesische Forscher ein wirksames Medikament zur Behandlung des Coronavirus gefunden haben sollen, sorgten für Hoffnung an den Finanzmärkten. Allerdings hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuletzt mitgeteilt, dass es bisher noch keine bewiesene Wirksamkeit gebe. Marktbeobachter erkannten in den Spekulationen dennoch eine wichtige Triebfeder für Kursgewinne an den Aktienmärkten, die auch die Ölpreise mit nach oben gezogen hätten.

Außerdem profitierten die Ölpreise von Spekulationen auf eine mögliche Kürzung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise. Demnach soll Saudi-Arabien als führendes Mitgliedsland der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) auf eine schnelle Reaktion des Kartells gemeinsam mit verbündeten Staaten wie Russland drängen.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, wollen die Saudis eine Kürzung der Fördermenge um bis zu 500 000 Barrel pro Tag durchsetzen. Die Agentur berief sich dabei auf namentlich nicht genannte Delegierte der Opec+./jkr/fba