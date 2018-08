Ölpreise deutlich gesunken

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag deutlich nachgegeben.



Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 71,59 US-Dollar. Das waren 1,22 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel um 1,51 Dollar auf 66,11 Dollar.

Nachdem die Ölpreise zunächst wenig Reaktion auf die durch die Türkei ausgelösten Marktverwerfungen gezeigt hatten, gerieten sie am Nachmittag unter Druck. Händler führten dies auf Sorgen um die globale Nachfrage aufgrund der Ansteckungseffekte auch auf andere Schwellenländer zurück. Zusätzlich belastet wurden die Ölpreise durch den sich weiter zuspitzenden Handelsstreit zwischen den USA und China./tos/stk