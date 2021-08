Ölpreise dämmen Verluste ein

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken.



Bis zum Mittag konnten sie deutlichere Verluste aus den frühen Handel eingrenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 71,25 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um zehn Cent auf 68,99 Dollar.

Am Morgen hatte noch die Sorge der Anleger vor schärferen Corona-Maßnahmen die Ölpreise stärker belastet. In vielen Industriestaaten steigen die Infektionszahlen und damit die Sorge der Anleger am Ölmarkt vor Einschränkungen der Mobilität. Vor allem die Entwicklung in China wird genau beobachtet. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist einer der größten Ölimporteure der Welt und beunruhigte zuletzt mit der Sperrung eines wichtigen Hafens wegen eines Corona-Falls.

Zuletzt hatte die Internationale Energieagentur (IEA) die Prognose für die weltweite Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr wegen der Delta-Variante gesenkt. Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank reagierten die Ölpreise erstaunlich gelassen auf die Aussagen der IEA, "Offenbar geht der Markt wie wir davon aus, dass die Opec+ in Anbetracht der jüngsten Entwicklung von der geplanten vollständigen Rücknahme der Produktionskürzungen absieht", sagte Fritsch./jkr/jsl/mis