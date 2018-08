Ölpreise bewegen sich wenig

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst wenig bewegt.



Starke Impulse gab es nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 76,19 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um acht Cent auf 68,79 Dollar.

Leichte Unterstützung erhielten die Rohölpreise durch die Grundsatzeinigung zwischen den USA und Mexiko auf ein bilaterales Handelsabkommen. Das Abkommen soll nach dem Willen der US-Regierung das gegenwärtige Freihandelsabkommen Nafta ersetzen, dem auch Kanada angehört. Mit Kanada wurde bislang jedoch keine Einigung erzielt.

Eine ständige Belastung stellt dagegen der Handelsstreit zwischen den USA und China dar. Eine Lösung des Disputs ist nicht in Sicht. Rohstoffexperten befürchten eine dämpfende Wirkung auf die globale Konjunktur und die Ölnachfrage, falls der Konflikt weiter eskaliert./bgf/fba