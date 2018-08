Ölpreise bewegen sich kaum

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt.



Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 74,61 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September stieg hingegen um acht Cent auf 69,25 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise durch neue Handelsdaten aus China gestützt. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wurden im Juli nach Angaben der chinesischen Zollbehörde 36,02 Millionen Tonnen Rohöl importiert. Im Juni waren es nur 34,35 Millionen Tonnen gewesen.

Gleichzeitig werden die Ölpreise durch die Sorge vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China belastet. Zuletzt hatten die USA die Eskalationsschraube erneutangezogen. Im Handelskonflikt mit China will die amerikanische Regierung unter Präsident Donald Trump am 23. August neue Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von rund 16 Milliarden Dollar erheben. Bereits am 6. Juli waren US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von rund 34 Milliarden Dollar in Kraft getreten./jkr/fba