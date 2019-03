Ölpreise bauen frühe Gewinne aus

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben kurz vor dem Wochenende zugelegt.



Am Freitag konnten sie die Gewinne aus dem frühen Handel bis zum Mittag ein Stück weit ausbauen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 68,64 US-Dollar. Das waren 82 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 80 Cent auf 60,10 Dollar.

Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump abermals versucht, mit Hilfe einer Aussage über den Kurznachrichtendienst Twitter Einfluss auf die Förderpolitik der Opec zu nehmen. Angesichts steigender Rohölpreise forderte er das Ölkartell auf, die Produktion auszuweiten. Die Opec befindet sich derzeit jedoch auf gegensätzlichem Kurs, mit dem sie auf einen Preiseinbruch vom vergangenen Herbst reagiert.

"Während noch im November die OPEC und vor allem Saudi-Arabien offensichtlich den wiederholten Aufforderungen von US-Präsident Trump, die Ölproduktion zu erhöhen, Folge leistete, dürften seine Tweets nun eher auf taube Ohren stoßen", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank die Reaktion des Ölmarktes auf die Trump-Äußerungen.

Nach Einschätzung der Commerzbank-Experten sorgt sich die OPEC aktuell eher um das "zerbrechliche Gleichgewicht am Ölmarkt". Wegen der Sorgen vor einem zu hohen Angebot auf dem Weltmarkt kämpfe vor allem das führende Opec-Land Saudi-Arabien für eine strikte Einhaltung der Förderdisziplin./jkr/bgf/jha/