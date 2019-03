Ölpreise bauen frühe Gewinne aus

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag zugelegt.



Kleine Gewinne zum Tagesstart konnten im Mittagshandel ausgebaut werden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,49 US-Dollar, das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 56,59 Dollar.

Jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA konnten die Preise nur für kurze Zeit etwas belasten. Am Vortag hatte die US-Regierung einen unerwartet starken Anstieg der Lagerbestände gemeldet. In der vergangenen Woche hatten die Reserven um 7,1 Millionen Barrel auf 452,9 Millionen Barrel zugelegt. Analysten waren nur einen Anstieg um 1,4 Millionen Barrel ausgegangen. Außerdem war gemeldet worden, dass die Ölproduktion in den USA weiterhin auf dem Rekordniveau von 12,1 Millionen Barrel verharrte.

Analysten verwiesen auf eine nach wie vor solide Nachfrage nach Benzin in den USA. Dies habe die Ölpreise zuletzt gestützt. "Die Lagerbestände von Ölprodukten fielen kräftig, was auf eine stärkere Nachfrage zurückzuführen war und somit einen positiven Aspekt im gestrigen Lagerbericht darstellte", schrieben die Rohstoffexperten der Commerzbank. Außerdem profitiere der Ölpreis weiterhin von den Produktionskürzungen der Opec+ und unfreiwilligen Angebotsausfällen in Venezuela und dem Iran./niw/jkr/fba