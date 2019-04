Ölpreise bauen Gewinne aus

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag ihre Gewinne im Mittagshandel ausgeweitet.



Nach Verlusten am Vortag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Mittag 71,57 US-Dollar. Das waren 74 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 86 Cent auf 64,54 Dollar.

Die Energieexperten der Commerzbank verweisen auf eine angespannte Stimmung am Ölmarkt. "Saudi-Arabien hat die Produktion abermals deutlich stärker reduziert als es laut OPEC+-Abkommen eigentlich müsste. Stromausfälle und die US-Sanktionen sorgten zudem für einen Produktionseinbruch in Venezuela auf nur noch 870 Tausend Barrel pro Tag", schrieb Analyst Daniel Briesemann.

Das Ölkartell Opec hat die Produktion bewusst verknappt, um die Preise hoch zu halten. Seit Jahresbeginn hat sich Nordseeöl um rund 30 Prozent verteuert, US-Rohöl gar um gut 40 Prozent. Hinzu kommen Ängste vor Instabilität im Erdölland Libyen. Um die Hauptstadt Tripolis in dem nordafrikanischen Land hatten sich Regierungstruppen und Kämpfer des Generals Chalifa Haftar am Vortag heftige Gefechte geliefert.

Ermutigende Konjunkturdaten zu chinesischen Exporten haben am Morgen zudem die Sorgen vor einer Abschwächung des dortigen Wirtschaftswachstums gedämpft. China gehört zu den größten Verbrauchern von Erdöl./elm/jsl/fba