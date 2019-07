Ölpreise bauen Gewinne aus

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nach Meldungen über einen Rückgang der US-Ölreserven deutlich zugelegt.



Im Vormittagshandel bauten die Notierungen ihre frühen Gewinne aus. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,41 US-Dollar. Das waren 1,25 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 1,25 Dollar auf 59,08 Dollar zu.

Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit der jüngsten Entwicklung der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Ölreserven registriert hat.

Ein Rückgang der Lagerbestände kann ein Hinweis auf eine höhere Nachfrage, oder ein zu geringes Angebot sein und stützt in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der amerikanischen Regierung zu den Ölreserven in der vergangenen Woche erwartet. Auch hier geht der Markt von einem Rückgang aus.

Rohstoffexperten der Commerzbank verwiesen außerdem auf die Fördermenge in Russland. In dem wichtigen Ölland sei die Produktion Anfang Juli auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. Als Ursache gelten Probleme mit verunreinigtem Öl, das nicht an die Kunden geliefert werden kann./jkr/elm/jha/