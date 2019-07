Ölpreise nach Verlängerung von Förderbeschränkungen deutlich gefallen

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gefallen.



Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,96 US-Dollar. Das waren 2,09 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,21 Dollar auf 56,89 Dollar.

Das Ölkartell Opec und die mit ihm kooperierenden Staaten wie Russland hatten sich für weitere neun Monate auf Erdöl-Förderlimits verständigt. Die 14 Opec-Staaten und die 10 Nicht-Opec-Länder einigten sich bei ihrem Treffen am Dienstag in Wien darauf, die bereits seit Dezember 2018 geltenden Produktionsquoten beizubehalten.

Die Einigung sei erwartet worden, sagten Händler. Gleichzeitig sei die Verunsicherung mit Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung gestiegen. So hatte US-Präsident Donald Trump nach dem Burgfrieden mit China jetzt Europa ins Visier genommen. Er droht der Europäischen Union (EU) wegen verbotener Flugzeugsubventionen mit weiteren milliardenschweren Sonderzöllen. Ein Handelskonflikt zwischen der EU und den USA würde das Weltwirtschaftswachstum belasten und so die Nachfrage nach Rohöl dämpfen./jsl/he