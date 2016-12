Ölpreise vor Silvester kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am letzten Handelstag des Jahres kaum bewegt.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Freitagmittag 56,87 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um sieben Cent auf 53,84 Dollar.

Kurz vor dem Jahreswechsel verlief der Handel am Ölmarkt in ruhigen Bahnen. Der überraschende Anstieg der US-Ölreserven in der vergangenen Woche hatte am Donnerstag keine merklichen Kursbewegungen ausgelöst.

Damit geht am Ölmarkt ein Handelsjahr zu Ende, das von einer starken Preiserholung geprägt war. Zu Beginn des Jahres waren die Ölpreise noch zeitweise bis unter die Marke von 30 Dollar gefallen. Mit der Aussicht auf eine Kürzung der Fördermenge durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und anderer wichtiger Ölnationen bekamen die Ölpreise wieder deutlich Auftrieb und stiegen über die Marke von 50 Dollar./jkr/jsl