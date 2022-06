Ölpreise: Die Rallye geht weiter - Experten warnen vor parabolischen Zuständen!

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

An den Ölmärkten geht die Hausse weiter. Am Mittwoch waren die beiden für den Weltmarkt entscheidenden Rohölsorten WTI und Brent auf ein 3-Monats-Hoch geklettert. Für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ging es im Tagesverlauf bis auf 123,15 Dollar je Barrel (159 Liter) nach oben, die Nordseesorte Brent erreichte Höchststände von 124,36 Dollar je Barrel. Corona-Lockerungen in China treiben den… Hier weiterlesen