Der Ölpreis droht zu steigen, da sich die Krise in Venezuela verschärft

Weitere Suchergebnisse zu "Chesapeake Energy":

Der globale Ölmarkt ist eine heikle Angelegenheit. Obwohl sich rund 100 Millionen Barrel pro Tag (BPD) um die Welt bewegen, kann die geringste Veränderung des Angebots- oder Nachfrageniveaus verheerende Auswirkungen auf den Ölpreis haben. Das war im vergangenen Herbst deutlich zu erkennen, als die Ölpreise um 40 % abstürzten, nachdem das Angebot die Nachfrage um rund 2 Millionen BPD überstieg, weil die US-Sanktionen gegen den Iran nicht so stark waren wie versprochen.

Die Ölpreiseentwicklung hat sich jedoch im Jahr 2019 deutlich umgekehrt, auch dank der Entscheidung der OPEC, ihre Produktion zu reduzieren. Das könnte nur der Anfang sein, denn die Lieferungen aus Venezuela, die bereits stark eingebrochen sind, laufen Gefahr, mit zunehmender wirtschaftlicher und humanitärer Krise des Landes weiter zu fallen. Fügt man diese Angebotssorgen zu einem Nachfragewachstum hinzu, das schneller ist als erwartet, könnten die Ölpreise in den kommenden Monaten steigen. Dies könnte zu großen Gewinnen bei den Aktienkursen finanziell schwächerer Ölproduzenten führen.

Das empfindliche Gleichgewicht hält vielleicht nicht lange an

Die OPEC hat in Abstimmung mit mehreren Drittländern zu Beginn dieses Jahres ihre Produktion reduziert, was dazu beigetragen hat, die Fundamentaldaten des Ölmarktes wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der letzte Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) über den Ölmarkt enthielt jedoch eine deutliche Warnung. Die IEA wies darauf hin, dass „in der vergangenen Woche der Industriebetrieb (in Venezuela) durch Stromausfälle im Land ernsthaft gestört“ wurde und dass „laufende Verluste in erheblichem Umfang eine Herausforderung für den Markt darstellen könnten“.

Das Land hat etwa 1,2 Millionen BPD produziert, was ein deutlicher Rückgang gegenüber den 2 Millionen BPDs ist, die es 2017 gepumpt hat, und deutlich unter seinem Höchststand von 3 Millionen BPDs Ende der 90er Jahre liegt. Die Produktion könnte jedoch aufgrund der Stromkrise des Landes weiter zurückgehen, da Ölpumpen Strom zur Produktion benötigen. Es ist möglich, dass die Aktien um mehr als die Hälfte sinken könnten, wenn Venezuela nicht schnell die Stromversorgung in den ärmeren ländlichen Gebieten wiederherstellt, wo es den Großteil seines Öls fördert.

Sollte das nicht gelingen, könnte dies den Ölmarkt erheblich stören und zu einem weiteren Anstieg der Preise führen, zumal die Ölnachfrage in diesem Jahr höher ausfällt als bisher erwartet. Nach einer Prognose der Investmentbank Goldman Sachs wird die Ölnachfrage im ersten Quartal um fast 2 Millionen BPD steigen und damit über die Schätzung von 1,1 Millionen BPD Anstieg hinausgehen. Während die IEA nicht ganz so optimistisch ist, da sie ihre Prognose für das Gesamtjahr nicht geändert hat, könnte das Potenzial eines unerwartet schnellen Nachfragewachstums in Zeiten einer möglichen Angebotsknappheit einen starken Anstieg der Ölpreise auslösen – zumindest bis die OPEC beginnt, ihre früheren Produktionskürzungen rückgängig zu machen.

Was das für Öl-Investoren bedeutet

Goldman Sachs ist der Ansicht, dass ein schnelleres Nachfragewachstum allein den globalen Ölpreis auf über 70 US-Dollar pro Barrel gegenüber dem derzeitigen Niveau anheben könnte. Sollte das der Fall sein, würden Ölaktien wahrscheinlich durch die Decke gehen, da höhere Ölpreise ihre Cashflows steigern würden.

Während diese steigende Flut wahrscheinlich alle Boote anheben würde, könnten finanziell schwächere Ölproduzenten zu den größten Nutznießern gehören, weil diese Unternehmen höhere Preise benötigen, um die Cashflows zu erhalten, die eine Tilgung ihrer höheren Schuldenlasten ermöglichen. Zwei Namen, die man im Auge behalten sollte, sind Chesapeake Energy (WKN:885725) und Denbury Resources (WKN:903307). Die Aktien beider Unternehmen stiegen in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres an, als sich die Ölpreise erholten, wobei Chesapeake um mehr als 35 % anstieg, während Denbury um fast 200 % zunahm. Beide Aktien fielen jedoch wieder, als die Ölpreise im vierten Quartal fielen, was dazu führte, dass Chesapeake Energy das Jahr mit einem Rückgang von fast 50 % beendete, während Denbury Resources um 23 % nachgab.

Die diesjährige Erholung des Ölpreises um mehr als 20 % hat bereits zu einer Erholung des Aktienkurses von Chesapeake von mehr als 40 % geführt. Denbury ist um etwa 5 % gestiegen. Beide Aktien könnten sich bei einem Ölpreisanstieg weiter erholen, da dieser ihre Cashflows steigern und den Druck auf ihre Bilanzen verringern würde. Sollte sich Venezuela dagegen schnell stabilisieren oder das Wachstum der Ölnachfrage verlangsamen, dürften diese Ölaktien am stärksten betroffen sein.

Die Volatilität des Ölpreises scheint sich zu erhöhen

Während sich die Ölpreise in diesem Jahr bereits stark erholt haben, könnte der Trend noch viel weiter gehen, insbesondere wenn sich die Energiekrise in Venezuela verschärft und das Wachstum der Nachfrage zunimmt. Das könnte zu großen Kurssteigerungen bei finanziell schwächeren Ölproduzenten führen. Obwohl es verlockend ist, in der Hoffnung auf einen schnellen Gewinn diese Art von Ölaktien zu kaufen, könnte diese Entscheidung sich rächen, da die Volatilität auch ihre Schattenseite hat. Deshalb sind die Anleger besser bedient, wenn sie Produzenten in Betracht ziehen, die noch Geld zu niedrigeren Preisen verdienen können, da sie einen soliden Aufwärtstrend bieten, wenn der Ölpreis weiter steigt, aber ein geringeres Risiko tragen als ihre schwächeren Konkurrenten, wenn es wieder fällt.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Dieser Artikel wurde von Matt Dilallo auf Englisch verfasst und am 16.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019