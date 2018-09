Ölpreis: Wie weit treibt es das schwarze Gold diesmal nach oben?

Auch zum Ende der vergangenen Woche ist es für den Ölpreis erneut nach oben gegangen. Das „schwarze Gold“ hat die Chance, in den kommenden Tagen neue Tops zu setzen. Chartanalysten sprechen von einem sehr guten Aufwärtstrend, der sich in den nächsten Sitzungen jedenfalls der Wahrscheinlichkeit nach fortsetzen sollte. Denn: Die Kurse sind ohnehin in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrends unterwegs. Dabei kam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.