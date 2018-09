Ölpreis (WTI): Öl ist auf dem Weg zu neuen Tops

Öl wird teurer. Das merken Sie nicht nur an der Tankstelle, sondern auch an den Finanzmärkten. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI ist am Freitag zum Ende der Woche zwar wieder etwas gefallen, dennoch sind die Chancen auf einen weiteren Ausbruch nach oben relativ gut. Die Notierungen stoßen derzeit bei 70 Dollar an eine Obergrenze. Dabei jedoch ist die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.