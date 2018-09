Ölpreis (WTI): Jetzt fällt die Entscheidung!

Der Ölpreis ist am Montag zum Auftakt der neuen Woche leicht nach unten gerutscht. Dies ist jedoch allenfalls auf den ersten Blick eine Erleichterung für den Markt und für Konsumenten. Denn an sich befindet sich der Preis noch in einem längerfristigen charttechnischen Aufwärtstrend, der lediglich seit etwa Anfang Mai in einen mittelfristigen Seitwärtstrend übergegangen ist. Dabei schwanken die Notierungen hin und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.